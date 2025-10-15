Burcu Güneş'ten müzik sektörüne sert tepki! "Anlayamıyorum"

"VASIFSIZ İNSANLARA CİDDİ RAKAMLAR ÖDENİYOR"

Burcu Güneş, ikinci paylaşımında ise dijital platformlarda dönen paralar ve "fenomen ekonomisi" üzerine sert ifadeler kullandı: Hiç tanınmayan, vasıfsız insanlara TikTok gibi platformlarda benim şarkımı duyursun diye ciddi rakamlar ödeniyor. Diğer platformlarda da başka işler dönüyor. Hiç bulaşmadım, bulaşmak da istemiyorum.