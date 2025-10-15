Burcu Güneş'ten müzik sektörüne sert tepki! "Anlayamıyorum"
Burcu Güneş, sosyal medyada müzik sektörüne ve dijital platformlara sert tepki gösterdi. 10 yıldır Harbiye Açıkhava'da sahne alamadığını belirten sanatçı, "Çok araştırdım, bulamadım" dedi. İşte Burcu Güneş'in öfkesinin sebebi...
Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla müzik sektörüne sert eleştiriler yöneltti.
ÖFKESİNİ DİLE GETİRDİ
"Çok araştırdım, bulamadım" diyen Güneş, hem Harbiye Açıkhava sahnesinde yıllardır konser verememesine hem de sosyal medya düzenine tepki gösterdi. Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, Instagram hesabından yaptığı dikkat çekici açıklamada, son 10 yıldır Harbiye Açıkhava Tiyatrosu başta olmak üzere büyük sahnelerde konser veremediğini dile getirdi.
Sanatçı, "Gerekirse bedelini kendim ödeyerek bile konser yapmak istedim ama neden olamadığını ben de öğrenmek istiyorum. Çok araştırdım, bulamadım. Bulduğumuz günlere…" sözleriyle sektördeki belirsizliğe dikkat çekti.
"VASIFSIZ İNSANLARA CİDDİ RAKAMLAR ÖDENİYOR"
Burcu Güneş, ikinci paylaşımında ise dijital platformlarda dönen paralar ve "fenomen ekonomisi" üzerine sert ifadeler kullandı: Hiç tanınmayan, vasıfsız insanlara TikTok gibi platformlarda benim şarkımı duyursun diye ciddi rakamlar ödeniyor. Diğer platformlarda da başka işler dönüyor. Hiç bulaşmadım, bulaşmak da istemiyorum.