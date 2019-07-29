Burcu Güneş'ten meslektaşlarını kızdıracak açıklamalar! 'Biz kraliçeyiz' diyenler...
Burcu Güneş, "Nevmekan’da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş'in söyledikleri, Demet Akalın'ı ve Hande Yener'i rahatsız edecek gibi gözüküyor.
Uzun zamandır kameralardan uzak kalan Burcu Güneş, Nevmekan'da Akustik Muhabbet etkiliğinde Türk pop müziğin ciddi bir düşüşe geçtiğini söyleyen Burcu Güneş'in çarpıcı açıklamaları Hande Yener'i ve Demet Akalın'ı kızdıracak gibi gözüküyor.
Güneş, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve ’Biz kraliçeyiz’ diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı." diye konuştu.
Burcu Güneş'in 'Biz kraliçeyiz' diyenler derken kastettiği kişiler merak konusu iken akıllara gelen isimler Demet Akalın ve Hande Yener oldu.
Güneş, sektörün sadece revaçta olanlarla yönlendirildiğini şu cümlelerle belirtti: "Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az."