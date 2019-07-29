Burcu Güneş'ten meslektaşlarını kızdıracak açıklamalar! 'Biz kraliçeyiz' diyenler...

Güneş, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve ’Biz kraliçeyiz’ diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı." diye konuştu.