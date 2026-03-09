Burcu Güneş polemiği büyüyor! İrem Derici, Ebru Gündeş ve Ceza'da dahil oldu
Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında kullandığı sözler magazin dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü hakkındaki sert açıklamalarıyla konuşulan Burcu Güneş bu kez okları ünlü rapçi Ceza'ya çevirdi. Güneş "Koynumuzda yılan beslemişiz. Ceza'ya şarkı okutturdum ve bir anda ünlü oldu" dedi.
Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında, "Benimle rakip olabilecek seviyede değil" sözlerinin ardından magazin dünyası karıştı. Çirkin ifadelerin kullanıldığı tartışmada Burcu Güneş, kendisini eleştiren İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'nün ardından el yükseltip işin işine Türk rap müziğinin efsane ismi Ceza'yı da kattı.
"CEZA'YA ŞARKI OKUTTURDUM, BİR ANDA ÜNLÜ OLDU"
Güneş, 2000'li yılların başında yayınladığı "Sahilden" şarkısını hatırlatarak, Ceza'nın kariyerinde bu düetin bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Güneş şu iddialı ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de ilk rap düetini yapan kişi ben sayılırım 'Sahilden' şarkısında. Ceza'yı okutturdum ve Ceza bir anda ünlü oldu yani. Ya şimdi böyle şeyler benim hoşuma gitmez; 'ben şunu ünlü ettim' gibi bir lafa da gerek yok. Vesile olmuşuzdur; o da bizim sayemizde daha çok duyulmuştur, daha çok parlamıştır.
Ben laf hoşuma gitmedi, sonra baktım meğerse o da bu işleri iyi anlıyormuş. Yani laf çakarak daha çok kendisini orada bana laf çakıp... Yani hani koynumuzda yılan beslemişiz yani haberimiz yokmuş.