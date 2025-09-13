Burcu Esmersoy'un yeni mesleği ortaya çıktı! O artık patron
Sunucu Burcu Esmersoy, gençliği ve güzelliğiyle ilgi çeken isimler arasında yer alıyor. Son zamanlarda hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esmersoy, yeni mesleğiyle beğeni topladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi çeken sunucu Burcu Esmersoy, her yaptığıyla gündem oluyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sunucu, son zamanlarda yeni bir işe atılmış. Sevenleri Esmersoy'un yeni mesleğini duyunca tebrik yağmuruna tuttu. Bakın artık hangi mesleği yapıyor...
Uçakta tanıştığı iş insanı Nazım Akmandil ile 2 Eylül 2023 tarihinde nikâh masasına oturan sunucu Burcu Esmersoy, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da bir ürün tanıtımından kazandığı parayla gündem olmuştu.
Kullandığı aksesuar ve giyim tarzıyla da çok konuşulan Esmersoy, artık patron oldu.
Kurduğu ajans, her türlü etkinlik, podcast ve sosyal medya yönetimi alanında hizmet vermeye başladı.