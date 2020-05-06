Burcu Esmersoy'un itirafları olay oldu! Olayın ciddiyetini anlamadım

Hiç tanımadığım İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladığıma göre, olayı pek anlayamamıştım sanırım. Sonra kızgınlık dönemi başladı. 'Neye kızgınlık?' dersen, 'Yarasa çorbasının kendisine' derim. Yani içen, satan, yapan değil. Olayın kendisine garip bir kızgınlık...