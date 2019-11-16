Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç yine yakalandı
Burcu Esmersoy'un boşandığı eşi Berk Suyabatmaz yine Berrak Tüzünataç ile yakalandı, ikili hakkında bomba iddialar var.
Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York'ta evlendiği Berk Suyabatmaz ile anlaşmalı olarak geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanmış, Esmersoy'un eski eşi Suyabatmaz'ın boşanmanın üzerinden çok kısa bir zaman sonra Berrak Tüzünataç ile görülmesi olay olmuştu.
Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz yakınlaşmasının ikinci kısmı da ortaya çıktı. İddialara göre, bir aydır aşk yaşadıkları söylenen Suyabatmaz ve Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde bir kez daha objektiflere takıldı.
Posta’nın haberine göre; Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu. Bir hayli keyifli olan ikili, mutluluklarıyla dikkat çekti.
İkili geçtiğimiz hafta da Bomonti'de bir restoranda baş başa otururken yakalanmıştı. Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran Tüzünataç ve Suyabatmaz, görüntülenmemek için uğraşsalar da çabaları yetersiz kalmıştı.