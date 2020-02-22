Burcu Esmersoy'un bornozlu paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı aktif kullanan ve son zamanlarda gündem düşmeyen Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile gündem oldu.
Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, sosyal medyada yine çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Esmersoy'un bugün yaptığı bornozlu paylaşımı takipçilerinden binlerce ve yorum aldı.
"Hazırız" dedi bu ftoğrafı paylaştı
Bornozla kamera karşısına geçen ve paylaşımının altına "Hazırız" notunu düştü Esmersoy, bu fotoğrafından özellikle erkek takipçilerinden övgü dolu iltifatlar aldı.
Hayranları sıkı taki ediyor
Instagram hesabında sık sık paylaşım yapan Burcu Esmersoy'un hayranları, ünlü sunucuyu sıkı şekilde takip ediyor.
Burcu Esmersoy kimdir
Kamile Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 tarihinde, Timur Esmersoy’un çocuğu olarak İstanbul‘da Zeynep Kamil hastanesinde dünyaya geldi. Çerkez kökenli olan ailesi Burcu Esmersoy 4 yaşındayken boşanmıştır. Ablası ile birlikte babaannesinde büyümüştür.