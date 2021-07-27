Burcu Esmersoy'dan Instagram'ı yıkan itiraf: Kahvaltıda 8 simit yerim
Burcu Esmersoy, Bodrum tatilinde yaptığı açıklamalarda güzellik sırlarını anlattı. Esmersoy'un bir açıklaması ise Instagram'da adeta 'olay' oldu. Tam bir simit bağımlısı olduğu söyleyen Burcu Esmersoy pazar kahvaltılarında 8 simit yediğini anlatınca sosyal medyada günün konusu haline geldi.
Güzelliği ve fit vücuduyla her sezon olduğu gibi bu sezonda da Instagram pozlarıyla yaza damgasını vuran Burcu Esmersoy'dan selülit itirafı... Doğru ışıkta selülitlerini sakladığını söyleyen Esmersoy, 'yiyip yiyip kilo almayan' tayfadan olduğunu ifade edercesine 'Kahvaltıda sekiz simit yediğini' anlattı. Bu açıklamadan sonra sosyal medyada 'simit capsi' furyası başladı. Selüliti olduğunu itiraf eden Esmersoy “Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor” dedi.
"Simit delisiyim"
Yaşam tarzını ve beslenme düzenini anlatan Esmersoy "Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim" dedi. Ortalık karıştı...
"8 simit mi? Gel Pazartesi martı olarak işe başla"
Müge Anlı taklitleriyle ün salan Instagram fenomeni Tansu Dayan'ın, Burcu Esmersoy ile ilgili paylaşımında "8 simit mi? Gel Pazartesi martı olarak işe başla" ifadesi sosyal medyayı kırdı geçirdi. Esmersoy da bu paylaşıma sayfasında yer verdi.
Ünlü fenomen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da, Esmersoyun bu paylaşımını ti'ye aldı. Sosyal medyada sıklıkla kilo vermeye çalıştığı zamanları paylaşan ve bu durumla dalga geçen Sakallıoğlu'nun bu esprili gönderisini Esmersoy da Instagram'da hikaye olarak paylaştı.