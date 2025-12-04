Burcu Esmersoy'dan EYT itirafı! "6 Yıldır maaş alıyorum"

EMEKLİLİK SÜRECİNİ ANLATTI

Her emeklinin yaptığı şeyleri yaptığını belirten Esmersoy, "Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum." dedi.