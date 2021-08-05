Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti! Kolileri tek tek taşıdı
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlardan sonra afetzedeler ve ekipler için yardım toplayarak sırtında koli taşıdı.
TÜRKİYE'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler ve yardıma muhtaç hayvanlar için harekete geçen Burcu Esmersoy yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.
Kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı
Topladığı yardımları arkadaşlarıyla afet bölgelerine götüren Esmersoy, kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı.
Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yangınla mücadele edenler için toplanan tepe lambalarını da kullanıma hazır hale getirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esmersoy, ‘Siz de bu güzel insanlara farklı şekilde yardımcı olabilirsiniz, her yardım kıymetli’ ded