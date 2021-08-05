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Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti! Kolileri tek tek taşıdı

Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti! Kolileri tek tek taşıdı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlardan sonra afetzedeler ve ekipler için yardım toplayarak sırtında koli taşıdı.

Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti! Kolileri tek tek taşıdı

TÜRKİYE'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler ve yardıma muhtaç hayvanlar için harekete geçen Burcu Esmersoy yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.

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Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti! Kolileri tek tek taşıdı

Kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı

Topladığı yardımları arkadaşlarıyla afet bölgelerine götüren Esmersoy, kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı.

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Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti! Kolileri tek tek taşıdı

Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yangınla mücadele edenler için toplanan tepe lambalarını da kullanıma hazır hale getirdi.

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Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti! Kolileri tek tek taşıdı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esmersoy, ‘Siz de bu güzel insanlara farklı şekilde yardımcı olabilirsiniz, her yardım kıymetli’ ded

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