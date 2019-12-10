Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz için bomba iddia Berrak Tüzünataç'la aşk yaşıyor
Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Suyabatmaz, tongaya düşmüş.
2018 Yılında hayatlarını birleştiren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz aylarda ayrılmış, ikilinin boşanma nedenleri herkes tarafından merak konusu olmuştu. Boşanmanın ardından kısa bir süre sonra Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç aşkı ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Boşanma sebepleri hakkında Burcu Esmersoy ve Berk Suayabatmaz'dan bir açıklama gelmezken Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programında bomba bir iddia ortaya atıldı. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, isim vermeden şoke eden bir olayı şöyle anlattı:
Sahte hesapla kandırdı: "Çok ünlü ve güzel bir sunucu, sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı.''
Sahte hesapla günlerce konuştu: ''Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti.''