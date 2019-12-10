Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz için bomba iddia Berrak Tüzünataç'la aşk yaşıyor

2018 Yılında hayatlarını birleştiren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz aylarda ayrılmış, ikilinin boşanma nedenleri herkes tarafından merak konusu olmuştu. Boşanmanın ardından kısa bir süre sonra Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç aşkı ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.