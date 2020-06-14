Burcu Esmersoy ve Aleyna Tilki'nin tişörtünün fiyatı olay! İkili pişti oldu
Aleyna Tilki ve sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ile pişti oldukları ortaya çıkarken giydikleri Alexander Wang marka aynı tişörtün fiyatı dudak uçuklattı.
Koronavirüs karantina günlerinde magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medyada yaptıkları ile gündemde kalmaya devam etti. Bir çok ünlü evinden canlı yayın yaparken, bazılar ise paylaşımlarıyla olay oldu. Karantina günlerinde Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan giyip paylaştığı Alexander Wang marka tişörtün aynısını Aleyna Tilki'de giyip paylaşınca pişti oldular. Tişörtün fiyatı ise dudak uçuklattı...
Karantina sürecinde tanınmış simalar en çok giyim ve kuşamlarıyla dikkat çekti. Sokağa çıkamasalar da bu isimler, ne bakımlarından ne de şıklıklarından geri kalmadı.
Pişti oldular
Her güne özel bir kombin deneyen isimler, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.
Alışveriş tutkunluğu ile bilinen iki isim Aleyna Tilki ile Burcu Esmersoy, uzaktan uzağa pişti olmayı başardı.