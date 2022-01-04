Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı tüm mal varlığını bakın kime bırakacak...

2022 yılından beklentilerini söyleyen Esmersoy, "Beklenti değil ama daha iyi bir yıl olsun. Çünkü bir senenin hep altı ayı iyi altı ayı kötü geçer. Bundan önceki yıllarda da öyle oldu. Pandemiden sonra da bundan emin oldum. İnsan enerjisi de önemli bu noktada, yüksek tutalım. Ülkenin genelinde sıkıntı olmadığı, pandeminin hafifleyeceği güzel bir yıl olsun" dedi.