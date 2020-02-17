Burcu Esmersoy son haliyle korkuttu! Zayıflama hastalığına yakalandı
Burcu Esmersoy son hali ile gündeme oturdu, anoreksiya nevroza hastalığına yakalanan ünlü sunucu tanınmaz halde.
Ekranların ünlü sunucularından Burcu Esmersoy son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Burcu Esmersoy, insanların çok fazla kilo vermesine sebep olan "anoreksiya nevroza" hastalığına yakalandı. Kemikleri görünen Burcu Esmersoy, eski eşiyle gündeme gelmişti.
Eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da "düğünlerine giderim" açıklamasıyla gündeme gelen sunucu Burcu Esmersoy, sağlığından oldu.
Burcu Esmersoy'un daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı diğer adı "anoreksiya nevroza" olan yemek yememe hastalığına yakalandı. Bu hastalığa yakalananlar yediklerini çıkarıyor ve vücut vitaminsiz kaldığından aşırı zayıflıyor.
Yemek yememe ve az uyku uyuma rahatsızlığı yaşayan Burcu Esmersoy bu rahatsızlığı sonucunda hızla zayıfladı. Ünlü sunucunun kemikleri görünüyor.