Burcu Esmersoy son haliyle korkuttu! Zayıflama hastalığına yakalandı

Burcu Esmersoy'un daha önce İrem Derici ve Çağla Şıkel'in de yaşadığı diğer adı "anoreksiya nevroza" olan yemek yememe hastalığına yakalandı. Bu hastalığa yakalananlar yediklerini çıkarıyor ve vücut vitaminsiz kaldığından aşırı zayıflıyor.