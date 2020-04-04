Burcu Esmersoy sahte çıplak fotoğraflarını görür görmez savcılığa koştu
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının montajlandığı çıplak fotoğrafları görünce neye uğradığını şaşırdı. Esmersoy, anında savcılığa koştu.
Son zamanlarda sürekli olarak yeni sevgilisi Allan Hakko ile adı anılan Burcu Esmersoy, bu kez bambaşka bir sebeple konuşuldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; fotoğraf düzenleme programıyla, çıplak bir kadına Esmersoy'un yüzü yapıştırıldı ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Bir sosyal medya hesabında Burcu Esmersoy, sahte çıplak fotoğrafalarını görünce soluğu savcılıkta aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Esmersoy, fotoğrafın kim tarafından hazırlanıp yayınlandığının tespit edilmesini istedi.
Şikayet dilekçesinde fotoğrafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlandığını, paylaşımların altına ahlaksız yorumlar yapıldığını belirten Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esmersoy, "Söz konusu fotoğraflar saygınlığımı ve kişisel haklarımı zedeleyip manevi olarak varlığıma zarar vermektedir. Bu nedenle fotoğraflara erişim engeli verilmelidir" dedi.