Burcu Esmersoy sahte çıplak fotoğraflarını görür görmez savcılığa koştu

Son zamanlarda sürekli olarak yeni sevgilisi Allan Hakko ile adı anılan Burcu Esmersoy, bu kez bambaşka bir sebeple konuşuldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; fotoğraf düzenleme programıyla, çıplak bir kadına Esmersoy'un yüzü yapıştırıldı ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.