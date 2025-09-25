BIST 11.367
Burcu Esmersoy öyle bir hata yaptı ki! Yatak odasından yaptığı paylaşımda detay olay

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Burcu Esmersoy sosyal medya hesabında skandal bir hata yaptı. Yatak odasında fotoğraf çeken Esmersoy arkasındaki o detayı farkedemedi ve olanlar oldu. İşte Burcu Esmersoy'un o skandal hatası...

Burcu Esmersoy öyle bir hata yaptı ki! Yatak odasından yaptığı paylaşımda detay olay - Resim: 1

Yatak odasından bir fotoğraf paylaşan Esmersoy aynaya yansıyan çıplak haldeki eşini fark etmeyince olanlar oldu. Kendisine gelen uyarı mesajları sonrası güzel sunucunun paylaşımı birkaç dakika içinde kaldırdığı görüldü.

Burcu Esmersoy öyle bir hata yaptı ki! Yatak odasından yaptığı paylaşımda detay olay - Resim: 2

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada dikkat çekici bir kazaya imza attı. Yatak odasında çektiği bir selfieyi Instagram hikâyesinde paylaşan Esmersoy, fotoğrafta aynaya yansıyan çıplak eşi Nazım Akmandil'i fark etmedi.

Burcu Esmersoy öyle bir hata yaptı ki! Yatak odasından yaptığı paylaşımda detay olay - Resim: 3

HEMEN KALDIRDI AMA DİKKATLERDEN KAÇMADI

Paylaşım, kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Birkaç dakika içinde yoğun mesajlar alan Esmersoy, durumu fark ederek gönderiyi yayından kaldırdı.

Burcu Esmersoy öyle bir hata yaptı ki! Yatak odasından yaptığı paylaşımda detay olay - Resim: 4

OLAY GÜNDEME OTURDU

Ancak o kısa süre sosyal medya kullanıcıları için fazlasıyla yeterli oldu. Görüntüler hızla farklı hesaplarda paylaşılınca olay gündeme oturdu.

