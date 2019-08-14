Burcu Esmersoy o yürekli sözü kimin için paylaştı? Dikkat çeken paylaşım
Geçen yıl Mart ayında ikinci evliliğini yaptığı Berk Suyabatmaz'dan 2 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanacak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım merak konusu oldu. Esmersoy, Can Yücel’in “Yüreğin kadardır hayat” sözü ile bir fotoğrafını paylaştı.
Sunucu Burcu Esmersoy Mart 2018'de ikinci evliliğini Berk Suyabatmaz ile yapmıştı, ünlü çiftten boşanma habere geldi. 2 Eylül'de eşi ile anlaşmalı olarak boşanacak olan Esmersoy, ihanet iddialarına yanıt vermişti.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da son aylarda artan boşanma haberlerinin konusu oldu. Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği iş adamı Berk Suyabatmaz ile evliliğini kısa süre içinde sonlandırma kararı aldı. Böylece Esmersoy, ikinci evliliğinden de aradığını bulamadı.
Geçtiğimiz hafta ayrılacakları hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikilinin kesinleşen bu kararı sonrası ilk açıklama da geldi. Esmersoy, ihanetin olmadığını ancak ilişkiyi daha fazla yürütemediklerini açıklamıştı.
Ünlü sunucu dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Esmersoy, Can Yücel’in “Yüreğin kadardır hayat” sözü ile aşağıdaki fotoğrafını paylaştı. Çağla Şıkel, “Güzelim” ile Başak Parlak’da “Güzelliğin” yorumlarında bulundu.