Burcu Esmersoy o yürekli sözü kimin için paylaştı? Dikkat çeken paylaşım

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da son aylarda artan boşanma haberlerinin konusu oldu. Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği iş adamı Berk Suyabatmaz ile evliliğini kısa süre içinde sonlandırma kararı aldı. Böylece Esmersoy, ikinci evliliğinden de aradığını bulamadı.