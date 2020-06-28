Burcu Esmersoy Instagram'dan servet kazanıyor! Mayolu pozlarıyla yıktı geçti

Eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Burcu Esmersoy, kısa bir zaman önce Hakko ile ilişkilerine son vermişti. Ayrılık sonrası Allan Hakko, yakın çevresine Burcu'nun işini daha çok sevdiğini söylemişti.