Burcu Esmersoy Instagram'dan servet kazanıyor! Mayolu pozlarıyla yıktı geçti
Yakın zamanda yeni bir aşka yelken açtığı Allan Hakko'dan ayrılan Burcu Esmersoy, hız kesmeden sosyal medya hesabından mayolu pozlarını yayımlamaya devam ediyor.
Eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Burcu Esmersoy, kısa bir zaman önce Hakko ile ilişkilerine son vermişti. Ayrılık sonrası Allan Hakko, yakın çevresine Burcu'nun işini daha çok sevdiğini söylemişti.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ise sanki eski sevgilisine adeta nispet yaparcasına sosyal medya paylaşımlarına hız kazandırmaya başladı. Güzel sunucunun son pozu Bond kızına benzetildi.
Esmersoy'a bazı takipçileri “Nazar değmesin diye mavi giymiş” gibi yorumlar yaptı. Esmersoy'un bu pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'da boşandıktan sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmış, ancak çift daha sonra ayrılık kararı aldılar.