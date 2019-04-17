Burcu Esmersoy hamile mi?
Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen sunucu Burcu Esmersoy, kendisine yapılan hamile yorumunu beğendi. Esmersoy'un paylaştığı fotoğrafını gören takipçileri güzel sunucunun hamile olduğunu iddia etti.
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Esmersoy'un hamile olduğunu iddia etti.
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Evlendikten birkaç ay sonra hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarını yalanlayan ancak en kısa zamanda hamile kalmak istediğini söyleyen Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı yazışmalar ve beğeniler ile dikkat çekti.
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Güzel sunucu paylaştığı bir fotoğraf üzerinden kendisinin hamile olduğu yönünde yapılan yorumları beğenirken pek çok takipçisi de kilolu göründüğü bu kare üzerinden hamilelik tespitlerinde bulundu.
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