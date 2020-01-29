Burcu Esmersoy eski eşinin aşk pozunu beğendi ortalık yıkıldı

Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz'ın eski fotoğrafını paylaştı olanlar oldu. Jet hızıyla Berk Suyabatmaz ile evlenen ve kısa süre boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, eski eşinin yeni sevgilisi ile olan aşk pozunu beğendi. Boşandıktan sonra Burcu Esmersoy'un en yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Berk Suyabatmaz'ın bu tavrı çok eleştirilmişti. Peki Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir, kaç kere evlendi?