Burcu Esmersoy eski eşinin aşk pozunu beğendi ortalık yıkıldı
Burcu Esmersoy son hareketi ile magazin basınının gündemi oldu. Hızlı bir şekilde Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan ve jet hızıyla boşanan Burcu Esmersoy, eski eşinin yeni sevgili Berrak Tüzünataç ile olan fotoğrafını beğendi. Takipçileri bu ne genişlik dedi. Peki Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir, kaç kere evlendi?
Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz'ın eski fotoğrafını paylaştı olanlar oldu. Jet hızıyla Berk Suyabatmaz ile evlenen ve kısa süre boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, eski eşinin yeni sevgilisi ile olan aşk pozunu beğendi. Boşandıktan sonra Burcu Esmersoy'un en yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Berk Suyabatmaz'ın bu tavrı çok eleştirilmişti. Peki Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir, kaç kere evlendi?
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Hatta boşanmalarının ardından adliyeden birlikte gülerek çıkmışlar ve aralarında sorun olmadığını, sadece evliliklerini yürütemediklerini herkese göstermişlerdi
Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Berrak Tüzünataç ile Burcu Esmersoy'un arkadaş olduğunu duyan herkes bu ilişkiye çok şaşırmıştı.
Ancak tepkiler üzerine onlar aralarında bir şey olmadığını, zaten uzun süredir de arkadaş olduklarını söylemişlerdi.