Burcu Esmersoy da aldatılmış! Eşi Berk Suyabatmaz'ı niye boşadığı ortaya çıktı
Burcu Esmersoy işe Berk Suyabatmaz ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Ünlü sunucu 'aldatma yok' demişti ama meğer iş hiç de öyle değilmiş.
2018 Yılında hayatını iş insanı Berk Suyabatmaz ile birleştiren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, evliliğindeki iddiaların ardı arkası kesilmezken boşanmanın detayları ortaya çıktı. 15 Aylık evliliklerini bitirmek isteyen çift, 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Burcu Esmersoy'un daha öncesinde tartışmalara neden olan 'Cüzdan' açıklamasına nazaran Esmersoy, Berk Suyabatmaz'dan nafaka ve tazminat talebinde bulunmayacak. Güzel sunucu, evli olduğu iş insanı Suyabatmaz'dan boşanacağını ''İlişkimiz yürümüyor, en kısa zamanda boşanacağız'' açıklamasıyla duyurmuştu.
Anne olmayı çok istediğini her fırsatta dile getiren Burcu Esmersoy, ayrılığın nedeninin çocuk olmadığını ise şu sözleriyle belirtmişti: ''Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil, olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok.''
İkilinin evliliğinin bitmesindeki neden olarak ihanet iddiaları ortaya çıkınca ise Esmersoy, Ben başka bir kadını hiç hissetmedim. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz'' diyerek yalanlamıştı fakat ünlü çift hakkında ortaya atılan iddia kafaları karıştırmıştı.