Burcu Esmersoy bikinili video paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Güzel sunucu Burcu Esmersoy İnstagram'da paylaştığı bikinili videosu ile sosyal medyayı salladı. Burcu Esmersoy bir marka ile yaptığı işbirliği kapsamında gerçekleşen çekimde, İnstagram'da paylaştığı bikinili dans videosunu "Bakarsın beklediğinden güzel geçer yaz" açıklamasıyla paylaştı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kişisel İnstagram hesabından paylaştığı bikinili videosunda dansıyla ve fit vücuduyla beğeni topladı.
"Bakarsın beklediğinden güzel geçer yaz" mesajıyla paylaştığı videosunda, bir giyim markası ile işbirliği yapan Esmersoy''un takipçileri sunucunun fiziğine övgüler yağdı.
Bazı takipçileri, güzel sunucunun 44 yaşında olmasına rağmen vücuduna bu kadar iyi bakmasıyla ilgili destek mesajları verirken, bazı takipçileri 'Kıskanıyorum' dedi.
Esmersoy'un videosuna beğeni dolu yorumların yanısıra, bazı takipçilerinden de, görüntülerin fazla açık olduğu yönünde eleştiriler de geldi.