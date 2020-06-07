Burcu Esmersoy Berrak Tüzünataç sorularını duymamazlıktan geldi!
Önceki gün Etiler'de arkadaşıyla yemek yiyen Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın sarı peruk takarak kendisine benzetilmesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Burcu Esmersoy, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda basın mensuplarının kameralarına yansıdı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Esmersoy'a eski eşinin sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın sarı peruk takarak verdiği pozlar soruldu.
Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde sarı peruk takarak poz vermişti. Tüzünataç'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa "Burcu Esmersoy'un ikizi gibi olmuşsun" gibi yorumlar yağdı.
"Berrak, Burcu oldu" yorumları ile ilgili soruları duymamazlıktan gelen 43 yaşındaki Esmersoy, aracına binerek hızla oradan uzaklaştı. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.
Suyabatmaz, kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Esmersoy, geçtiğimiz aylarda eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesiyle çok konuşulmuştu.