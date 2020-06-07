Burcu Esmersoy Berrak Tüzünataç sorularını duymamazlıktan geldi!

"Berrak, Burcu oldu" yorumları ile ilgili soruları duymamazlıktan gelen 43 yaşındaki Esmersoy, aracına binerek hızla oradan uzaklaştı. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.