Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz ayrılığında şoke eden iddia! Yalanlamıştı ama...

Her fırsatta anne olmayı istediğini dile getiren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ilişkisinde boşanmanın nedeninin çocuk olmadığını, ''Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil, olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok'' açıklamasında bulunmuştu.