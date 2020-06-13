Burcu Esmersoy Allan Hakko'dan ayrıldı! Ayrılık sebebi herkesi şok etti
Eşi Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Vakko'nun veliahdı ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy yeni aşkından umduğunu bulamadı.
2018 yılında Berk Suybatmaz ile evlenen fakat mutluluğu kısa süren güzel sunucu Burcu Esmersoy, birkaç ay önce Vakko'nun veliahdı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açtı. Fakat çiftin ilişkilerine son verdiği öğrenildi.
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, daha önce basın muhabirlerine yaptığı açıklamasında "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.
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"Burcu işine daha çok zaman ayırıyor": 2. Sayfa'nın haberine göre, çiftin ilişkisini, Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması bitirdi.
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"Burcu sadece işine aşık": Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun da arkadaşlarına "Burcu sadece işine aşık" dediği iddia edildi.
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