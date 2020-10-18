Burcu Esmeroy çocukluğunda çok kötü bir şey yaşamış! Banu Alkan fena saydırdı

CNN TÜRK’ün “Sorgu Sual” programına konuk olan Banu Alkan, sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına ilginç yanıtlar verdi. Bir dönem Bülent Ersoy ve Safiye Soymlan'la birlikte dünyayı dolaşarak program yaptığı Bucu Esmersoy'a adeta öfke kusan 'Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan, maddi zorluk çektiği dönemde Fikret Mualla tablolarını sattığını söyledi. Banu Alkan, Cüneyt Arkın ile öpüştüğü sahneyi ise iç unutamamış.