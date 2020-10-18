Burcu Esmeroy çocukluğunda çok kötü bir şey yaşamış! Banu Alkan fena saydırdı
Banu Alkan, CNN TÜRK’ün “Sorgu Sual” programına Burcu Esmersoy'u adeta topa tuttu. Burcu Esmersoy'un herkesi ve her şeyi kıskandığını iddia eden Banu Alkan, "Sadece kendini düşünen beri... Küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir" dedi.
CNN TÜRK’ün “Sorgu Sual” programına konuk olan Banu Alkan, sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularına ilginç yanıtlar verdi. Bir dönem Bülent Ersoy ve Safiye Soymlan'la birlikte dünyayı dolaşarak program yaptığı Bucu Esmersoy'a adeta öfke kusan 'Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan, maddi zorluk çektiği dönemde Fikret Mualla tablolarını sattığını söyledi. Banu Alkan, Cüneyt Arkın ile öpüştüğü sahneyi ise iç unutamamış.
CNN TÜRK’ün “Sorgu Sual” programına konuk olan Banu Alkan, sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sorularını cevapladı.
* Hayatınıza giren insanlar size gerçekten değer verdi mi?
- İlk eşim Gürbüz (Hanif) dünyayı ayağıma serdi.
* Neden o öldükten sonra kendinizi sokakta buldunuz?
- Sokakta bulmadım. Çocukları beni çok üzdü. 11 yıl oturduğum yalıyı mahkemeyle boşaltmak zorunda kaldım.
* Zor durumda kaldınız...
- Fikret Mualla tablolarını çok büyük paralara müzayedelerde sattım. Arsamı da.