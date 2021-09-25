Burcu Çetinkaya'nın siyah peruğu sosyal medyadan tam not aldı

Yıllar önce reklam filminde çalışmıştık gerçi o zaman başroldü şimdi dublörlük. İki farklı deneyim ama her ikisi de otomobil kullanmak üzerine olduğundan çok keyifliydi. Birbirine hiç benzemeyen iki insanı oldukça benzetebilmek de bir ekip işiymiş ellerinize sağlık."