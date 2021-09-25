Burcu Çetinkaya'nın siyah peruğu sosyal medyadan tam not aldı
Yıllar önce tesettüre giren ve 2019 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başörtüsünü çıkardığını paylaşan rallici Burcu Çetinkaya, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2019 yılında başörtüsünü çıkartma kararı aldığı için günlerce ülkenin gündeminden düşmeyen rallici Burcu Çetinkaya, bir reklam filminde dublörlük yaptı. Peruklu hallerini Instagram hesabından paylaşan Çetinkaya'ya yorum ve beğeni yağdı.
Hesabını aktif şekilde kullanan Burcu Çetinkaya, bir reklam filminde dublörlük yaptığını söyleyerek setten kareler paylaştı. Çetinkaya, peruklu fotoğraflarında yıllar önce reklamlarda başrol olmasına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bir reklam çekimi dublörlüğü. Yakın zamandan… Sağa kaydırarak bakabilirsiniz ilk defa birine benzemeye çalışmayı deneyimledim. Çok keyifliydi aslında ama yorulduk epey sabah 3'te yollara düşüp günün son ışığına kadar canla başla çalışan bir ekip.
Yıllar önce reklam filminde çalışmıştık gerçi o zaman başroldü şimdi dublörlük. İki farklı deneyim ama her ikisi de otomobil kullanmak üzerine olduğundan çok keyifliydi. Birbirine hiç benzemeyen iki insanı oldukça benzetebilmek de bir ekip işiymiş ellerinize sağlık."