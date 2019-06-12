Burcu Çetinkaya eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı Burcu Çetinkaya kimdir?

Başımı ne örtmemin ne açmamın eşimle ilgisi yok: Çetinkaya ayrıca, 'Boşanmaya karar verince başörtüsünü çıkardı' yorumlarına da böyle yanıt verdi: "Hayatımda hiç kaçmadım. O korkakların işidir. Altı sene önce değil dört sene önce evlendik. Başımı ise 6 sene önce örttüm. Başımı ne örtmemin ne açmamın eşimle ilgisi yok. Kadın bu kadar iradesiz mi ki bu kararları ancak eşiyle alabilir? Kafanız bu mu?"