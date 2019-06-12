Burcu Çetinkaya eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı Burcu Çetinkaya kimdir?
Altı yıl önce tesettüre giren ve geçtiğimiz aylarda başını açan rallici Burcu Çetinkaya, eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı.
Ralli sporcusu Burcu Çetinkaya, instagram hesabından yaptığı değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Burcu Çetinkaya, Bucak'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı bir değişiklik boşanma dedikodularını beraberinde getirdi. Dedikodular doğru çıktı ve çift dün sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşandı. Çetinkaya, son 1 senedir süren şiddetli geçimsizliği gerekçe olarak gösterdi.
Başımı ne örtmemin ne açmamın eşimle ilgisi yok: Çetinkaya ayrıca, 'Boşanmaya karar verince başörtüsünü çıkardı' yorumlarına da böyle yanıt verdi: "Hayatımda hiç kaçmadım. O korkakların işidir. Altı sene önce değil dört sene önce evlendik. Başımı ise 6 sene önce örttüm. Başımı ne örtmemin ne açmamın eşimle ilgisi yok. Kadın bu kadar iradesiz mi ki bu kararları ancak eşiyle alabilir? Kafanız bu mu?"
Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz nisan ayında başörtüsünü çıkardığını açıklamış ve eleştiriler üzerine şu sözleri söylemişti:
Gücüm yetmedi diyelim: "Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür."