Burcu Çetinkaya başını açtı bu kadar yapabildim deyip sebebini açıkladı
Ünlü rallici Burcu Çetinkaya 6 yıldır taktığı başörtüsünü çıkardığını açıkladı. Çetinkaya haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ralli pilotu olarak tanıdığımız Burcu Çetinkaya sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 2013 yılında tesettüre giren rallici Çetinkaya, “Bu kadar yapabildim” diyerek, başını açtığına dair yeni kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
At binerken videosunu paylaşan Çetinkaya, altına şu notu düştü: “Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda, asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür.
Her hareketimi siyasi zannedenler vardı
Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı herşey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiçbir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim.
Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var
Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var.... Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı.... Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım...."