Burcu Biricik'ten sosyal medya 'TEMA'ya fidan bağışı yapmayın' paylaşımı

"TEMA da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız"

Burcu Biricik, Instagram hesabından, Barbaros Kaptanoğlu'nun

"Bakın arkadaşlar TEMA da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız... Lütfen enerjinizi bunları paylaşmaya değil, bölgede yanan evlerin sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya harcayın. Ormanlar yeniden fidan dikerek korunamaz. O alanın kendini onarmasını bekleyeceğiz. Tek kalıcı çözüm bu. O binaya fidan da bina da diktirmemeliyiz." ifadeleriyle yaptığı paylaşıma yer vererek, şu yorumu ekledi: