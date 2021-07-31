Burcu Biricik'ten sosyal medya 'TEMA'ya fidan bağışı yapmayın' paylaşımı
Burcu Biricik'ten 'TEMA'ya fidan bağışı yapmayın' paylaşımı
MANAVGAT yangını ile başlayan Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim gibi Güney Ege kıyılarını saran orman yangınları Akdeniz'de de pek çok kritik noktadaki ormanları yuttu. Son olarak Köyceğiz, Alanya ve Fethiye'de de başlayan yangınlar için Türkiye'nin dört bir yanından hem vatandaşlardan hem de ünlülerden bağış ve destek yağıyor. Özellikle TEMA Vakfı'nın başlattığı fidan kampanyası ile binlerce fidan toplandı ancak bu kampanyaya sosyal medyada eleştiriler yükseliyor.
Son dönemde Kırmızı Oda ve Camdaki kız gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle ön plana çıkan güzel oyuncu Burcu Biricik, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla TEMA Vakfı'na yapılan yoğun miktardaki fidan bağışını eleştirdi.
"TEMA da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız"
Burcu Biricik, Instagram hesabından, Barbaros Kaptanoğlu'nun
"Bakın arkadaşlar TEMA da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız... Lütfen enerjinizi bunları paylaşmaya değil, bölgede yanan evlerin sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya harcayın. Ormanlar yeniden fidan dikerek korunamaz. O alanın kendini onarmasını bekleyeceğiz. Tek kalıcı çözüm bu. O binaya fidan da bina da diktirmemeliyiz." ifadeleriyle yaptığı paylaşıma yer vererek, şu yorumu ekledi:
"3-5 liralık yardım fidana değil de..."
"Herkesin artık cebinden çıkabilecek son 3-5 liralık yardım fidana değil de yangın sonrası evlerinden olan insanların ihtiyaçları için mi kullanılsa acaba?"