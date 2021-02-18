Burcu Biricik'in yeni dizisi belli oldu Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri yine

Dizide Boncuk karakteriyle bir şizofreni hastasına hayat veren Burcu Biricik ise geçtiğimiz haftalarda en çok konuşulan isimdi. Hem başarılı oyunculuk performansıyla hem de karakterinin hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, dizinden ayrılınca ise hayranları çok üzüldü.