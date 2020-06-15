Burcu Biricik'in yeni dizi projesi belli oldu Star TV Kuzgun'da oynamıştı
Son olarak Star TV'de yayımlanan Kuzgun dizisinde rol alan Burcu Biricik, yeni dizi projesi için harekete geçti. Netflix'te yayımlanacak olan ''Fatma'' dizisi için adı anılıyor.
Onur Saylak, Barış Arduç gibi isimlerle Kuzgun dizisinde rol alan Burcu Biricik, yeni bir Netflix projesi için kolları sıvadı. Yapımcılığını Başak Abacıgil'in üstlendiği ''Fatma'' dizisinin başrolü için Burcu Biricik'in adı geçiyor. Dizinin senaryosunda ise Özgür Önürme olacak.
Bir süredir ekranlarda yer almayan Burcu Biricik'in yeni bir projede yer alması hayranlarını oldukça sevindirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakın zamanda Burcu Biricik, sete çıkacak ve dijital platformda o da yer alacak.
Peki, Burcu Biricik kimdir?
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.
Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.