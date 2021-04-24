Burcu Biricik'i Camdaki Kız'ın bekaret sahnesi yaktı Hazal Kaya akıllara geldi
Camdaki Kız dizisindeki bekaret sahnesi tepkilere neden oldu. Burcu Biricik'in bekaret sahnesini oynaması ise başını yaktı. Hazal Kaya ve Adını Feriha Koydum dizisi akıllara geldi.
Psikiyatrist doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan dizisi, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine seyirciyi ekranlara kilitledi. Fakat dizi bu kez izleyicilerden tepki aldı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı dizide bekaret sahnesi hem diziye hem sosyal medyaya damgasını vurdu.
Burcu Biricik'in oynadığı Nalan karakterinin annesi Feride'nin baskıları ve yaptıkları zaten izleyiciyi bunaltmışken son bölümdeki bekaret sahnesi 'Artık bu kadar da olmaz' dedirtti. Nalan'ın evleneceği kişiyle dışarda vakit geçirmesinin üzerine annesinin ne yaptıklarından habersiz olması psikolojik sorunları olan Feride karakterinde şüpheler yaratınca kızını jinekoloğa götürür.
Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü. Camdaki Kız dizisinde bu sahnenin her ayrıntısıyla yer alması, Burcu Biricik'in bu sahneyi oynamış olması ve böyle bir sahnenin çekilmiş olması tepkilere neden oldu.
Dizide yer alan doktor tepkisinin ise geri planda kalması, doktorun ''Asıl sorun sizde'' diyerek bulunduğu serzenişin ön plana çıkarılmaması da tepkilere neden oldu.