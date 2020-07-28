Burcu Biricik Netflix dizisi 'Fatma' için kolları sıvadı Instagram'dan böyle duyurdu
Netflix'in yeni Türk dizisi Fatma ile ilgili ilk paylaşım geldi, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Burcu Biricik, Twitter'da TT haline geldi.
Son zamanların en çok konuşulan dijital platformu Netflix, yeni dizisi Fatma'yı duyurdu. Diziye adını veren Fatma isimli bir karakterin hayatını anlatan dizinin başrolünde ise başarılı oyuncu Burcu Biricik yer alıyor.
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Netflix Türkiye sosyal medya hesaplarından Burcu Biricik'in fotoğrafını paylaşarak "Aramıza hoş geldin Fatma. Heyecanlı bir geri sayım başladı" notunu yazdı.
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Burcu Biricik ise paylaşımında, "İçim kıpır kıpır heyecandan. Sete çıkmak için geri sayıma başladık. Fatma’yı sizle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
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Dizinin senaryosunu Özgür Önurme yazarken Özer Feyzioğlu ise yönetmenliğini üstleniyor. İdea Film'in yapımcısı olduğu Fatma dizisinin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak.
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