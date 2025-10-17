BIST 10.087
|
Burcu Biricik kızı ile görüntülendi! Görenler şaşkınlığını gizliyemedi...

Oyuncu Burcu Biricik önceki gün bir yaşındaki kızı Luna ile Etiler'de görüntülendi. Anne-kız birbirlerine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına almıştı.

Biricik, önceki kızı ve eşi ile Etiler'de görüntülendi

Luna, sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

"EMRE İLE ESKİSİ KADAR KAVGA ETMİYORUZ"

Burcu Biricik anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı:

