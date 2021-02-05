Burcu Biricik kapalı olması gereken mekanda kız arkadaşlarıyla eğlendi!
Kırmızı Oda dizisinin oyuncusu Burcu Biricik, Cihangir'de objektiflere takıldı. Biricik, muhabirlerin yasakları hatırlatması üzerine ise, "HES kodumuzla giriş yaptık" dedi.
Şimdilerde TV8'deki Kırmızı Oda dizisiyle fırtınalar estiren Burcu Biricik, Cihangir'de iki kız arkadaşıyla yürürken görüntülendi. Başarılı oyuncu, eşi Emre Yetkin'i soran muhabirlere "Emre yok, kız kıza çıktık" yanıtını verdi.
Pandemi döneminin kendisini zorladığını söyleyen Biricik, "Yine de çok şükür her şey yolunda. Şartlara alışmaya çalışıyoruz" dedi.
Burcu Biricik ve arkadaşları daha sonra bir mekana girdi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle müşteri kabul etmemesi gereken mekanda bir süre oturan ekip, içeriden saat 23.00'te çıktı.
Biricik, yasaklar hatırlatıldığında şöyle dedi:
"Hepimiz test yaptırmıştık. Negatif olduğumuz için gönül rahatlığıyla buluştuk."