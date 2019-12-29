Burcu Biricik eşi Emre Yetkin'le çıktıkları Vietnam tatilinde aç kaldılar!
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile çıktıkları Asya tatilinde aç kaldılar. Çift bu anları sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Asya tatiline çıktılar. Vietnam'a tatile giden mutlu çift burda aç kaldılar. Burcu Biricik'in eşi isyan ettiği bu durumu Instagram hesabından duyurdu.
Burcu Biricik, başrolünü Barış Arduç'la paylaştığı Kuzgun dizisinin final yapmasının ardından bir süreliğine dinlenmeye çekildi. Boş zamanını fırsat bilen Biricik, eşiyle tatile çıktı.
Daha önce de Uzak Doğu'ya tatile giden ünlü çift Instagram hesabından mutlu hallerini paylaştı. Seyahatten detaylar veren Biricik, yemek konusunda ise büyük problem yaşadıklarını gösterdi.
Bir restoranttan paylaşım yapan Yetkin, yemek masasını paylaşarak "Açız" notunu düştü. Geçtiğimiz yıl Tayland, Japonya, Malezya'ya ve Afrika'ya giden çift bu kez tercihlerini Vietnam'dan yana kullandı.