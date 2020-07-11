Burcu Biricik eşi Emre Yetkin Kovid 19 belirtileri gösterince gözyaşlarına boğuldu
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, önceki gün Etiler'deki bir hastanede objektiflere yansıdı. Yetkin'e Kovid-19 testi yapıldı.
Önceki gün Etiler'de basın mensuplarının objektifine yakalanan Burcu Biricik ve Emre Yetkinlerin panik anları kameralara yansıdı. Emre Yetkin'in Kovid 19 belirtileri gösterdiğini ileten Biricik, sorular üzerine ''Daha önce test yaptırmıştık, sonuç negatif çıkmıştı'' dedi.
116
Emre Yetkin'e Kovid 19 testi yapılırken gözyaşlarını tutamayan Burcu Biricik, daha fazla açıklama yapmaktan çekindi.
216
Emre Yetkin test sonrası maskesini taktı ve eşi Burcu Biricik ile beraber motosikletine binerek hastaneden ayrıldı.
316
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Burcu Biricik, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu esnada kendi başına gelen cinsel taciz olayını anlattı.
416