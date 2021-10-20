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Burcu Biricik Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Burcu Biricik Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik sosyal medyada köyde zeytin topladığı ve başörtüsü taktığı fotoğraflarıyla yüzlerce beğeni ve yorum aldı. İşte İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...

Burcu Biricik Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

KANAL D'nin “Camdaki Kız” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, hafta sonu Ayvalık’taydı. Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Burcu Biricik, Ayvalık'ta zeytin topladı.

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Burcu Biricik Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Oyuncu çekimlerin olmadığı hafta sonunda eşi ile tura çıkıp Ayvalık’a gitti.

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Burcu Biricik Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Biricik hafta sonunu arkadaşlarıyla köyde geçirdi, başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı

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Burcu Biricik Ayvalık'ta ev aldı! Köy hayatı sürüyor

Başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin topladı

'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik; başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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