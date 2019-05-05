Burcu Binici'ye taksici şoku! Alkollü sürücü ünlü oyuncuyu korkuttu
Burcu Binici’nin bindiği taksinin şoförü trafik kontrolünde 60 promil alkollü çıktı. Burcu Binici, sorumsuz taksiciye isyan etti.
Dünyanın gerçek zamanlı ilk aplikasyon oyunu Murder Puzzle'ın Arnavutköy Rise'n Fall'daki tanıtımına katılan Burcu Binici için gece tatsız başladı. Partiye katılmak için taksi çağıran oyuncu, polis çevirmesine takıldı. Binici, taksicinin 60 promil alkollü olduğunu öğrenince şaştı kaldı.
Mekana geldiğinde şoku hala atlatamayan Binici, duygularını şöyle dile getirdi: “Buraya şans eseri sağ salim gelebildim. Taksicinin alkollü çıkmasına çok şaşırdım. Canımızı emanet ettiğimiz insanın bu kadar sorumsuz davranması doğru değil”
Binici, geçen yıl da yaya geçidinden geçerken üzerine polis aracını süren iki polisle karakolluk olmuştu.
Ne olmuştu?
Burcu Binici, Beşiktaş sahilde arkadaşıyla yürüyüş yaparken, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçerken üzerine doğru bir araç hareket etti. Bunun üzerine Binici, aracı kullanan kişiye sert bir şekilde çıkıştı.