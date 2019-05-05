Burcu Binici'ye taksici şoku! Alkollü sürücü ünlü oyuncuyu korkuttu

Ne olmuştu?

Burcu Binici, Beşiktaş sahilde arkadaşıyla yürüyüş yaparken, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçerken üzerine doğru bir araç hareket etti. Bunun üzerine Binici, aracı kullanan kişiye sert bir şekilde çıkıştı.