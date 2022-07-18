Burcu Binici'nin yeni sevgilisinin kim olduğunu görenlerin ağzı açık kaldı!

Birçok güzel projede boy gösteren başarılı oyuncu Burcu Binici, kısa zaman önce yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Bu aşkın kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rap camiasının sevilen isimlerinden olan şanslı yakışıklı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla bu aşkı belgeledi. Bakın hangi rapçi ne paylaştı...