Burcu Binici'nin yeni sevgilisinin kim olduğunu görenlerin ağzı açık kaldı!
Birçok başarılı projede yer alıp sevenlerinin gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Burcu Binici'nin kalbi bir süredir boştu. Son zamanlarda kalbini öyle birine kaptırdı ki, görenler hayret etti. Rap camiasının en özgün isimlerinden biri olan o isimle paylaştıkları fotoğraf, hem mutlu etti hem de şaşırttı. Binici ise ilişkilerine dair açıklama yaptı. Bakın o rapçi kim ve sosyal medya hesabından hangi fotoğrafı paylaştı...
Birçok güzel projede boy gösteren başarılı oyuncu Burcu Binici, kısa zaman önce yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Bu aşkın kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rap camiasının sevilen isimlerinden olan şanslı yakışıklı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla bu aşkı belgeledi. Bakın hangi rapçi ne paylaştı...
‘Ben Bu Cihana Sığmazsam’ dizisiyle setlere dönen Burcu Binici, bir rapçi ile yeni bir aşka yelken açtı.
Çift, önceki gün ilk kez Arnavutköy’deki bir mekanda baş başa görüntülendi.
İlişkilerinin kısa bir süre önce başladığını söyleyen Burcu Binici, mutlu olduklarını ifade etti.