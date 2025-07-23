Burcu Binici'den samimi itiraf "Bir yıl boyunca hesabımızı ödedi"
Burcu Binici katıldığı programda gençlik yıllarında yaşadığı bir olayı anlattı. Arkadaşları ile gittiği ünlü bir mekana alınmadığını söyleyen Binici, Kenan İmirzalıoğlu'nun kendilerine sahip çıktığını ve bir yıl boyunca hesaplarını ödediğini açıkladı.
Burcu Binici katıldığı bir programda 'Anadolu Ateşi'nde dans ettiği dönemde dansçı arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin uğrak yeri olan bir mekana girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını belirtti.
"MEKANA ALMIYORLARDI"
Burcu Binici "Bizi o mekana almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de alkol tüketmediğimiz için kapıdan çeviriyorlardı" dedi.
"SÜREKLİ ÇABALIYORDUK"
Sürekli içeri girmek için çabaladıkları bir gün, mekâna gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun kapıdaki durumu fark ettiğini söyledi.
Binici, mekân sahibinin İmirzalıoğlu'na "Ağabey bunlar dansçı kızlar, hem yaşları küçük hem de bir şey içmiyorlar" dediğini belirtti.
TAM BİR YIL BOYUNCA HESAPLARINI ÖDEMİŞ
Burcu Binici, devamında yaşananları şöyle aktardı:
"Kenan ağabey de bunun üzerine 'Sen bu kızları içeri alacaksın. Su da içseler, gazoz da içseler içki parası diye yaz' dedi. Biz bir sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi"