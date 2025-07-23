Burcu Binici'den samimi itiraf "Bir yıl boyunca hesabımızı ödedi"

TAM BİR YIL BOYUNCA HESAPLARINI ÖDEMİŞ

Burcu Binici, devamında yaşananları şöyle aktardı:

"Kenan ağabey de bunun üzerine 'Sen bu kızları içeri alacaksın. Su da içseler, gazoz da içseler içki parası diye yaz' dedi. Biz bir sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi"