Burcu Binici siyah iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı
Oyuncu Burcu Binici, iç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini şaşkına çevirdi
Yıllar önce yayınlanan Dürüye'nin Güğümleri dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Burcu Binici, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerinin aklını başından aldı.
110
Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Burcu Binici, fotoğrafa İngilizce olarak "Siyah" notunu düştü.
210
Takipçileri de Bininci'nin fotoğrafına sessiz kalmadı. Binici'nin bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzelsiniz. Sizi ekranlarda daha fazla görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.
310
Peki Burcu Binici kimdir?: 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Bir abisi iki ablası vardır. Aslen Rize Hemşin'lidir. Çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçti.
410