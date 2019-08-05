Burçların tarihleri değişti 2019 burçların yeni tarihi ve son burç sıralaması
NASA burçların tarihinin değiştiğini ve 13. yeni burcun Yılan burcu olduğunu açıkladı. Dünya'nın yörüngesel salınımının değişimini açıklayan NASA yeni burç tarihlerini ve burçların yeni sıralamasını da paylaştı. Peki burçların yeni tarihleri nasıl 2019, burçların tarihi neden değişti? İşte 2019 yeni burç sıralaması...
NASA'nın burçların tarihi değişti açıklaması astronomlar ile astrologların arasını açtı. NASA'nın yaptığı burç açıklaması günün konusu oldu. Artık 13 burcun olduğunu açıklayan NASA, burçların yeni tarihlerini açıkladı. Peki ama burçların tarihleri neden değişti, yeni burç tarihleri hangisi, 13. yeni burç hangisi? İşte tartışılan konunun tüm detayları...
Burçların tarihleri değişti açıklamasının ardından ise binlerce kişi yeni burç tarihlerini araştırdı. Peki yeni burç sıralasına göre Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Kova, Oğlak ve Yay burçlarının yeni tarihleri oldu? 13. yeni burç olan Yılan burcu tarihleri hangisi oldu?
Haydi bu soruların yanıtını birlikte öğrenelim
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı.
Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı.