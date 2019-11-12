Burçların cinsellik sırları hangi burç yatakta ne ister?

İkizler: Zodyak’ın en oyuncu burcudur İkizler. Evini dans ederek temizler, duşunu muhakkak şarkı söyleyerek yapar. Yorulmak nedir bilmeyen, deneyimlemelere doymadan hep daha farklısını isteyen İkizler, yatak odasında da her defasında bambaşka bir performansla şaşırtır ve tabi ki şaşırmak ister. Her anını konuşarak geçiren İkizler sanmayınız ki sevişirken dilini yutar. İkizler ne kadar konuşursa o kadar haz dolar.