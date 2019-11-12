Burçların cinsellik sırları hangi burç yatakta ne ister?
Burçların cinsellik sırları hangi burcun yatakta ne istediğinin ipuçlarını barındırıyor. Burçlar arasındaki cinsel uyum ile hangi burcun cinselliğe daha düşkün olduğunu anlamak için Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu cinsellik sırlarının detaylarını okuyun.
Burçların cinsellik sırlarını bilmek partnerinizle aranızdaki enerjiyi yükseltebilir. Burçların cinsellik sırları aynı zamanda cinsel uyum için de şart. Eşiniz, partneriniz yada hoşlandığınız kişi fark etmez hangi burç yatakta ne ister sorusunun yanıtını bilmek ilişkinizi güçlendirecek atılımları yapmanıza yardımcı olabilir. Haberimizde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu cinsellik sırları, cinsel uyum tablolarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte başlıyoruz...
Koç: Heyecanlı ve enerjik Koç; Mars’ın gücünü göstermek, çarşafı yastığı ters düz edecek denli coşkun bir tutkuyla savaşarak sevişmek ister. Yepyeni bir deneyim yaşayacağına dair hevesi çağlayınca, erotik gücü harlar! Koç kendi gibi hız seven, maceracı ruha sahip biriyle tüm gece dört nala koşar! Dokunulmamış tüm haz kapılarını aralar! Birini yaşar bir diğerine zıplar, onu bırakır, ötekinin tadını arar, Koç tüm gece durmaksızın rekora koşar!
Boğa: Gerçek aşkı bulduğu anda tüm duyargaları açılan Boğa; estetik bir performans öncesi, yatak odasını görsel sanatlarda emsal olacak bir sahneye çevirir. İpek çarşafları hafif hafif kımıldatan pencereden esen rüzgâr, tütsünün kokusunu tüm arzulara yayar! Boğa sarıp sarmalama bolluğunda mutluluk kapılarını ardına dek açar, cinsel gücü de bu sırada ayyuka çıkar! Boğa’nın sizi gerçekten sevip sevmediğini yatak odanızdan rahatça anlayabilirsiniz.
İkizler: Zodyak’ın en oyuncu burcudur İkizler. Evini dans ederek temizler, duşunu muhakkak şarkı söyleyerek yapar. Yorulmak nedir bilmeyen, deneyimlemelere doymadan hep daha farklısını isteyen İkizler, yatak odasında da her defasında bambaşka bir performansla şaşırtır ve tabi ki şaşırmak ister. Her anını konuşarak geçiren İkizler sanmayınız ki sevişirken dilini yutar. İkizler ne kadar konuşursa o kadar haz dolar.