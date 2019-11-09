Burçlara göre aşk ve evlilikte mutlu olmanın sırları!
Hangi burç aşk ve evlilikte nasıl hatalar yapar? Mutlu bir aşk hayatı ve evlilik için hangi burç nasıl davranmalı, hangi hatalardan kaçınmalı? İşte burç burç aşk ve evlilik hayatında dikkat edilmesi gerekenler...
Burcunuza göre aşk hayatınızda, evliliğinizde nelere dikkat etmelisiniz? Hangi burç evlilik ve aşkta nasıl hatalar yapar? İşte burçlarınıza göre evlilik ve aşkta dikkat etmeniz gerekenler şöyle...
Burçlara göre evlilikte en çok yapılan hataları derledik. Eşinizi ve kendinizin burcunu okuyarak evliliğinizde anlaşabilmek, küçük sorunları büyütmemek ve hataları telafi edebilmek için püf noktaları derledik.
Koç burcu lider hisseden bir burç olduğu için bunu evliliğine de yansıttığı zamanlar oluyor. Kendi bir adım önde olmak istediği için eşiyle arasında tartışmalara neden olabiliyor.
Boğa burcu hızlı ve çözüm odaklı olmasıyla bazen iyi olsa da bazen bu özelliği evlilik hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Karşı tarafa söz hakkı tanımamasıyla can sıkıcı tavır takınıyor.