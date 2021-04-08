Burçin Terzioğlu'ndan bomba itiraflar! Sahte hesap, estetik, dolandırılma...
İbrahim Selim'in Youtube programına katılan Burçin Terzioğlu, açıklamalarıyla programa damgasını vurmayı başardı.
Henüz 4 yaşında çocuk oyuncu olarak sektöre atılan Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programdaki itiraflarıyla adından söz ettirdi. İş hayatından özel hayatına dair birçok açıklama yapan güzel oyuncu, estetik, dolandırılma, sosyal medya gibi konular üzerine bakın neler anlattı...
"Bu kızdan bir şey olur dediler herhalde ki devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun."
"Çalıştığım sette bir çocuk oyuncu varsa uykusunun geldiğini görüyorsam ya da yemek saatine daha var ama karnının acıktığını görüyorsam paramparça oluyorum."
Yemek yemeyi çok sevdiğini belirten 41 yaşındaki oyuncu, bu yüzden de üniversitede gastronomi bölümünü bitirdiğini söyledi.