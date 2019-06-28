Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı? Fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı
Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin aşkları efsane dizi Poyraz Karayel'de başlamış 3,5 yılın ardından bitmişti. Terzioğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı ve “Aşk ile bak” notunu düştüğü fotoğraf kafaları karıştırdı.
Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin aşkları efsane dizi Poyraz Karayel'de başlamış 3,5 yılın ardından bitmişti. İkilinin paylaştıkları fotoğraflarla sevenlerini heyecanlandırdı.
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Yayınlandığı zaman izlenme rekorları kıran Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, 3,5 yılın ardından ayrılmıştı.
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Hayranlarını oldukça üzen bu ayrılığın ardından ikilinin barıştıkları konuşuluyor.
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'Aşk ile bak' Oyuncu Burçin Terzioğlu Boğaz manzaralı fotoğrafının altına 'Aşk ile bak' notunu düştü.
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