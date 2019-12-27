Burçin Terzioğlu sıfır makyajla görüntülendi! Kurşun dizisi hüsranındaydı
BEŞİKTAŞ'ta bir alışveriş merkezinde arkadaşıyla bir mekanda görüntülenen Burçin Terzioğlu soruları yanıtladı. Sıfır makyajlı olan Burçi Terzioğlu yayından kaldırılan Kurşun dizisinin üzüntüsünü yaşıyor.
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu Beşiktaş'ta bir mekanda objektiflere takıldı. Kendisini bekleyen muhabirlerin yanına gelen Terzioğlu, yeni dönem projeleri hakkındaki bilgi verdi. Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şaşırttı.
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Fox TV'de yayınlandıktan birkaç bölüm sonra kaldırılan Kurşun dizisinde oynayan güzel oyuncu dizinin final yapmasıyla ilgili "Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı, şu an dinleniyorum" sözlerini sarf etti.
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Muhabirlerin yeni proje var mı sorusuna ise "Nadasa çekilme gibi bir durumum yok. Dinleniyorum ama güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim" diye yanıt verdi.
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Poyraz Karayel dizisinde başrolü paylaşan İlker Kaleli ile 3,5 yıl aşk yaşayan çift birlikteliklerini Eylül ayında bitirdi.
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