Burçin Terzioğlu sevgilisiyle halk plajını tercih etti beğenileri kaptı 'Halkın starı Burçin'
MARMARİS'te spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile tatil yapan Burçin Terzioğlu, tercihi halk plajından yana kullanınca herkesin takdirini topladı.
İlker Kaleli ile ayrılığının ardından gönlünü spor eğitmeni Umut Duygu'ya kaptıran güzel oyuncu Burçin Terzioğlu da tatilin keyfini çıkaran ünlü isimlerden biri oldu. Sevgilisiyle Marmaris'e tatile giden Terzioğlu'nun keyifli anları ise objektiflerden kaçmadı.
Burçin Terzioğlu, önceki gün sevgilisi Umut Duygu ile Marmaris'teki halk plajında görüntülendi. Günlüğü 2 bin 500 TL'ye villa kiralayan çift, Selimiye'deki bir halk plajında denize girdi.
Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duyfu, arkadaşlarıyla Türkbükü'ndeki bin TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı.
Terzioğlu'nun bu halleri, "Halkın starı Burçin" yorumlarına neden oldu. Ünlü oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla bol bol deniz keyfi yaptı. 40 yaşındaki güzel, taşlık olan denizden çıkarken bir ara zorlandı.